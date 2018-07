Kamstraat viert vijftiende buurtfeest 05 juli 2018

Onder leiding van Roger De Ridder en Marie-Paule Delgambe heeft het comité Kamstraat onlangs de vijftiende editie van het straatfeest georganiseerd. In totaal tekenden twintig buren present. De dag begon met een glaasje bubbels, gevolgd door de traditionele barbecue. De buren hebben al jaren een hechte vriendschapsband en die kunnen ze binnenkort delen met enkele nieuwkomers, want er wordt vollop gebouwd in het kleine straatje achter het gemeentehuis.





(SMH)