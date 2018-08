Joyriders aan de haal met auto 27 augustus 2018

De politie is een onderzoek gestart naar een geval van joyriden vrijdagnacht in Beert. Waar de feiten zich precies hebben afgespeeld is niet duidelijk. De daders zouden een deur van de wagen hebben geforceerd, om er nadien met hoge snelheid mee rond te rijden. Het voertuig werd in de buurt teruggevonden, bedekt met een laag poeder van het blustoestel. De politie kan de feiten alleen maar bevestigen, maar kan geen verdere informatie geven. Het onderzoek naar het joyriden loopt. (TVP)