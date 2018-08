Jeugdspelers S.K. Pepingen-Halle op sportkamp 07 augustus 2018

Een veertigtal jeugdspelers van voetbalclub S.K. Pepingen-Halle is op voetbalkamp geweest naar het recreatiedomein Keiheuvel in Balen. De club kiest deze locatie al meer dan 20 jaar om er de voetbaltechniek van zijn jongste spelers bij te schaven. Het sportkamp betekent meteen de start van de voorbereiding van het nieuw seizoen, met daarbij ook veel aandacht voor ontspanning en het aankweken van teamspirit. De stage staat open voor spelers van 7 tot 15 jaar. De spelers worden vergezeld door begeleiders, een kookploeg en trainers. Naast uitgebreide voetbaltrainingen, onder leiding van de verschillende trainers, zijn er dagelijks ook andere spelmomenten ingebouwd in het programma. Zo is er de mogelijkheid tot golf bij goed weer, een bosspel, een atletiektreffen en een quiz.





(MEN)