Jan Liefooghe mag VIP-prijs in ontvangst nemen Michiel Elinckx

01 februari 2019

12u02 0 Pepingen De jongerenafdeling van CD&V Pepingen heeft zijn jaarlijkse VIP-prijs uitgereikt aan Jan Liefooghe, die onder meer voorzitter van de Pepingse cultuurraad is.

De VIP-prijs staat voor de Verdienstelijke Inwoner van Pepingen. De jongerenafdeling van CD&V wil ieder jaar een persoon in de bloemetjes zetten met de prijs. Dit jaar gaat de award naar Jan Liefooghe. “24 jaar lang is Jan al bekommerd op het Pepingse cultuurleven. Hij is vanaf de eerste installatie van de cultuurraad een actief lid. Jan is bovendien een cultuurmens. Hij richtte onder meer de verenigingen Kunst in Pepingen, Milieuoverleg Pepingen en Klassieke Concerten Pepingen op. Hij is de drijvende kracht rond veel gemeentelijke activiteiten”, laat de jongerenpartij weten. Liefooghe kreeg de prijs uit handen van jongerenvoorzitters Jeroen Decrick en Femke Dossé op de nieuwjaarsreceptie van CD&V.