Infoavond over groepsaankoop van isolatie, ramen en zonnepanelen Michiel Elinckx

31 januari 2019

18u41 0 Pepingen De provincie Vlaams-Brabant organiseert op 18 maart een infoavond over de groepsaankoop van isolatie, ramen en zonnepanelen in het gemeentehuis van Pepingen.

Tijdens de infoavond komen geïnteresseerden meer te weten over het nut van dak- en muurisolatie, isolerende beglazing en zonnepanelen. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over de groepsaankopen, premies en leningen. De provincie geeft ook een overzicht van het aanbod en de prijzen van de aannemers en installateurs van de groepsaankoop. De infosessie start om 20 uur in de raadzaal van het gemeentehuis van Pepingen. Voor meer info kan je mailen naar groepsaankopen@vlaamsbrabant.be.