Hinder verwacht door onderhoudswerken in drie straten 20 juni 2018

02u40 0

Tot 23 juni worden verschillende onderhoudswerken uitgevoerd in drie straten. De Terheugenstraat wordt onder meer afgewerkt met een nieuwe asfaltlaag.





Ook de Oudenaaksestraat in Elingen krijgt nieuw asfalt. Ook de betonvakken in Hoesnaek en Huttestraat worden vervangen. Daarnaast zal Groenservice een hele week de bermen maaien. Door de verschillende werken wordt er heel wat hinder verwacht voor doorgaand verkeer. (MEN)