Heemkundige kring Bellingahaim organiseert wandeldag naar Pestkapel Michiel Elinckx

08 april 2019

18u58 0 Pepingen De heemkundige kring vzw Bellingahaim organiseert op 28 april, samen met Pasar, een wandeldag langs het gehucht Termeren.

De wandelaars passeren onder meer de Pestkapel, opgericht in 1961. In 2011 werd de kapel gerenoveerd, waar bezoekers meer te weten komen over de gevolgen van de pest in de dertiende en veertiende eeuw. De wandeling start om 14 uur op de parking van OC Ter Loo in de Kareelstraat. De duur van de wandeling wordt ongeveer geschat op twee uur. Na de wandeling kunnen de deelnemers genieten van een drankje en een stuk taart.