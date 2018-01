Harten Troef organiseert fluotocht 24 januari 2018

De ouderraad van Vrije Basisschool Harten Troef organiseert komende zaterdag een fluotocht in en rond de school in Heikruis. Het belooft een feeërieke winterwandeling te worden, waarbij deelnemers op zoek moeten gaan naar een schat in het donker. Wandelaars kunnen tussen 17 uur en 19.30 vertrekken op het dorpsplein, naast de kerk. Opwarmen kan achteraf met een hapje en een drankje. (MEN)