Harten Troef onthult boerderijtafereel Michiel Elinckx

21 november 2018

14u32 2 Pepingen Op de speelplaatsmuur van basisschool Harten Troef staat voortaan een megaschilderij.

Het schilderij toont een Pajots boerderijtafereel, waarbij kinderen en ouders werken op het platteland. Het thema is niet toevallig gekozen. Harten Troef wordt omringd door natuur en boerderijen. Het schilderij moet het landelijke karakter van Heikruis benadrukken. “Op vraag van de directie en de leerkrachten hebben we geprobeerd om zoveel mogelijk inheemse dieren in beeld te brengen” zegt kunstenaar Jan Vankeerberghen. We zien allemaal dieren die in het Pajottenland leven. In de verte herken je ook het dorpscentrum van Heikruis, met onder meer de gebouwen van Mater Dei en de kerk.” Het werk is gemaakt met waterverf geschilderd. Daarna werd het schilderij nog bewerkt met Chinese inkt en tekenpotlood.