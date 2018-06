Hamburgers smaken op buurtfeest Hollestraat-Demaegtstraat 13 juni 2018

Het Beertse buurtcomité Hollestraat-Demaegtstraat met trekker Freddy, organiseerde hun 12de buurtfeest. Het thema dit jaar was Amerikaans met Burgers.





112 aanwezigen genoten in 't Zaaltje van Beert van vijf verschillende soorten hamburgers op de barbecue. Er werden fruitwijnen geschonken van Freddy en limonade van Anita. Het feest werd afgesloten met een tas koffie en een ijsje. De bedoeling van deze organisatie is de buurtbewoners samen te brengen voor een leuke babbel, met een hapje en een drankje erbij. De organisatie kon rekenen op een subsidie van 125 euro vanwege het gemeentebestuur.





