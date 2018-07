Halfoogstfeesten eren bezieler Marcel OUD-BURGEMEESTER CENTRAAL TIJDENS 'BELLINGEN ZINGT & DANST' MICHIEL ELINCKX

26 juli 2018

02u24 1 Pepingen De 61ste editie van de Halfoogstfeesten, die vandaag begint, zal in het teken staan van Marcel Seghers. Hij was één van de bezielers van het evenement, maar overleed onlangs. Zondag is er onder meer Bellingen Zingt & Danst ter ere van Marcel.

Eind mei kregen de organisatoren van de Halfoogstfeesten een stevige opdoffer te verwerken. Marcel Seghers, voormalig burgemeester van Bellingen én drijvende kracht achter het evenement, was op 81-jarige leeftijd overleden. De editie die vandaag begint, moet dan ook een hommage worden. "Hij stampte de Halfoogstfeesten met enkele vrienden uit de grond in 1958, toen hij pas 21 jaar was", zegt organisator en zoon Rudi Seghers. "Toen was dat nog een pak moeilijker dan nu - je had geen internet. Maar toch wist hij enkele straffe artiesten te strikken: van The Rubettes tot Will Tura. Samen met de vele medewerkers heeft hij de Halfoogstfeesten gemaakt tot wat ze nu zijn. Hij was een durver en vernieuwer, de levensader van onze vereniging. Uit respect willen we ermee doorgaan, én een passende ode brengen aan mijn vader."





Zo zullen de Halfoogstfeesten zondagavond afgesloten worden met Bellingen Zingt & Danst. Acht dj's zullen daar enkel muziek draaien van artiesten die in de voorbije decennia tijdens het evenement op het podium stonden. "Zestig jaar muziek om Marcel te eren", klinkt het. "Het feest zal ook gratis zijn. We willen dat iedereen zich amuseert. Marcel zou niet liever gewild hebben."





Metalparty

Maar er zijn ook nog enkele verrassingen, met onder meer een metalparty op vrijdagavond. "In de streek heb je veel metalfans", legt Rudi uit. "We nodigen drie bands uit, die alle metalklassiekers zullen spelen. Het is eens iets anders, maar niet uitzonderlijk. In de jaren 80 hebben we ook al metalfeestjes georganiseerd." En ook zaterdag is er een nieuwigheid: een demonstratie paaldansen door Pole Dance Belgium, om 17 uur. "Iedereen plaatst paaldansen onder erotiek, terwijl het net een uitdagende sport is", klinkt het. "Je moet lenig zijn en veel kracht hebben. En dat willen we ook aan ons publiek laten zien."





Tijdens de vier dagen durende feesten is het mosselrestaurant doorlopend open. Ook de jogging Dwars door Bellingen en de Taalgrenswandeling staan op het programma. "Wandelaars kunnen afstanden kiezen van 7 tot 60 kilometer. Een ideale voorbereiding op de Dodentocht, over twee weken." De Halfoogstfeesten starten elke dag om 17.30 uur. Op zondag is dat evenwel al om 11.30 uur. Meer informatie op www.halfoogstfeestenbellingen.be.