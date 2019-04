Gezinsbond Beert op jaarlijkse uitstap naar Mont Saint Aubert Michiel Elinckx

17u15 0 Pepingen Op 6 en 7 april ging de Gezinsbond van Beert op jaarlijkse uitstap naar Mont Saint Aubert, een deelgemeente van Doornik.

Meer dan 50 leden namen deel aan de trip naar Mont Saint Aubert. Tijdens de tweedaagse stonden tal van activiteiten op het programma. Zaterdagmiddag werden de aanwezigen getrakteerd op een broodmaaltijd, in de namiddag konden de kleinsten ravotten in recreatiepark Jungle City. De gezinnen konden daar genieten van de binnen- en buitenspeeltuigen en tal van attracties, volledig ingericht in het thema van de jungle. Voor een iets rustiger activiteit werd geleid bezoek aan het Museum van Volksspelen georganiseerd. Naast de rondleiding kon men ook actief aan enkele volksspelen deelnemen.

Zwemmen of natuurwandeling

Zondagvoormiddag kon de keuze gemaakt worden tussen een zwempartij in het olympisch zwembad van Moeskroen of een stevige natuurwandeling van de dichters van de rijzende zon in Mont Saint Aubert. Om de tweedaagse af te sluiten reed de groep richting Doornik-centrum om een stadsrondrit met een toeristisch treintje te maken.