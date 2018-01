Gerard Defloo zet punt achter politieke carrière 02u24 0 Pepingen Gerard Defloo (N-VA) stapt uit de politiek. Hij staat zijn plaats in de gemeenteraad af aan Gerda Claeys.

Defloo (79) was een vaste waarde in het politieke landschap van Pepingen. Hij zette er zijn eerste stappen in 1988 en was tot 2016 schepen van Financiën. Na de bestuurswissel nam hij plaats als lid van de oppositie, maar nu komt er een einde aan zijn politieke loopbaan. "Ik keer terug naar West-Vlaanderen", zegt hij. "Daarom kan ik ook niet langer opkomen in Pepingen. Het is ook genoeg geweest. Ik heb mooie tijden beleefd en veel gedaan voor deze mooie gemeente, maar het is tijd om de fakkel door te geven."





Ondanks de politieke hetze verlaat Defloo Pepingen niet verbitterd. Hij hoopt dat de politieke rust er spoedig zal terugkeren. "Wat er de laatste jaren gebeurd is, kan niet door de beugel (de gemeente verkeerde lang in een politieke impasse na de exit van schepen Peter Lacres uit de meerderheid, red.). Toch blijf ik ervan overtuigd dat het de goede kant opgaat. De inwoners van Pepingen zijn prachtige mensen. Zij zijn de reden waarom ik mij altijd dubbelgeplooid heb. Ik zal hen zeker missen." (MEN)