Gemeenteraad keurt jaarrekening goed 05 juni 2018

De gemeente heeft de jaarrekening van 2017 goedgekeurd. In 2017 was er voor Pepingen een overschot van meer dan 800.000 euro. "Er is vooral geknipt in de uitgaven", zegt financiënschepen Suzanne De Cort (CD&V) "Vergeleken met 2014 geeft de gemeente jaarlijks 250.000 euro minder uit. Toch zijn er heel wat investeringen opgestart, zoals de aanleg van het fietspad Bogaarden-Pepingen, de integratie van de sanitaire ruimte van het Jeugdhuis Jungle en de vernieuwing van een deel van het wagen- en machinepark." Het gemeentebestuur wil de investeringen de komende jaren opschroeven. Er staat onder meer een vernieuwing van de Palokenstraat op de agenda. (MEN)