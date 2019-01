Gemeenteraad geeft goedkeuring voor aankoop graafmachine Michiel Elinckx

30 januari 2019

De Pepingse gemeenteraad heeft groen licht gegeven voor de aankoop van een nieuwe graafmachine.

De huidige graafkraan dateert uit 1997 en is reeds enkele maanden onherstelbaar. Daarom wil het bestuur een nieuwe machine aankopen voor de technische dienst. “We willen blijven investeren in de machines en het materiaal van onze gemeentediensten”, zegt burgemeester Eddy Timmermans. “Zo kan het personeel zo efficiënt mogelijk werken. Goed materiaal is de basis van goed werk. Dat hebben onze werklui de laatste dagen en weken bewezen wanneer ze onze wegen veilig en sneeuwvrij maakten tijdens de winterprik.” De defecte graafkraan zal eveneens nog verkocht worden.