Gemeentebestuur schenkt 300 euro aan Oxfam Solidariteit voor Jemen Michiel Elinckx

30 januari 2019

17u35 0 Pepingen De gemeenteraad keurde afgelopen zitting een donatie van 300 euro toe aan Oxfam Solidariteit. Met het geld zal de organisatie projecten in Jemen ondersteunen.

Het voorstel kwam vanuit de CD&V-fractie. De partij stelde voor om 300 euro te doneren aan Oxfam Solidariteit. “Dagelijks zien we op televisie schrijnende beelden uit Jemen”, zegt CD&V-raadslid Peter Van Cutsem. “Het armste land in het Midden-Oosten kent momenteel de grootste humanitaire crisis ter wereld. Overleven kan enkel met hulp van liefdadigheidsorganisaties. Oxfam is, samen met andere NGO’s, aanwezig in heel Jemen en tracht, ondanks de chaos, toegang te krijgen tot de meest getroffen gebieden.”

Traditie

De meerderheid stemde met het CD&V-voorstel mee. “De beslissing om deze organisatie eenmalig te steunen, past in de lange traditie van solidariteit die gemeente Pepingen heeft met de meest kwetsbaren in binnen- en buitenland”, aldus schepen van Ontwikkelingshulp Rudi Seghers (LB).