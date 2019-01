Gemeente zoekt kandidaten voor stuurgroep Roefeldag Michiel Elinckx

17 januari 2019

18u00 0 Pepingen De gemeente Pepingen zoekt nieuwe leden voor de stuurgroep van de Roefeldag.

Dit jaar vindt de Roefeldag al voor de 24ste keer plaats in Pepingen. Kinderen tussen 6 en 12 jaar kunnen dan voor een dag het beroep van een volwassene uitoefenen - van brandweerman tot kok. De organisatie ligt in handen van enkele vrijwilligers. De coördinatie van de stuurgroep loopt via de gemeentelijke jeugddienst. Om de organisatie te versterken, zoeken ze nieuwe leden. De stuurgroep komt tussen februari en juni enkele keren samen om alles voor te bereiden. Wie interesse heeft, kan contact opnemen via maya.vanholder@pepingen.be of tel. 02 383 14 38.