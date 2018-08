Gemeente viert sportkampioenen 25 augustus 2018

Op vrijdag 14 september zet de gemeente Pepingen zijn sportkampioenen in de bloemetjes. Tijdens een plechtigheid komen sportprestaties en -initiatieven voor de Sportprijs Pepingen. Die prijs wordt uitgereikt op basis van het oordeel van een vijfkoppige jury. Ploegen of sporters die uitzonderlijk presteerden, worden gehuldigd door het gemeentebestuur. Willy Teirlinck, voormalig Belgisch profwielrenner, is de centrale gast van de avond. De viering start om 20 uur in de zaal De Kring van Bellingen. Iedereen is welkom, maar schrijft zich voor 7 september best in via sport@pepingen.be of 02/383.14.38. (MEN)