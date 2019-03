Gemeente Pepingen keurt SAVE-charter goed: meerderheid volgt voorstel van oppositie Michiel Elinckx

27 maart 2019

11u57 0 Pepingen Op de voorbije gemeenteraad werd het SAVE-charter goedgekeurd. Het charter streeft naar meer verkeersveiligheid op Vlaamse wegen. Opmerkelijk: het voorstel kwam oorspronkelijk van oppositiefractie CD&V.

Tijdens de gemeenteraad van februari kwam CD&V met het voorstel om het SAVE-charter van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK) te ondertekenen. Het gemeentebestuur stond achter het voorstel, maar verschoof het punt naar een latere gemeenteraad. Tijdens de zitting van afgelopen dinsdag stond het punt opnieuw op de agenda. Na uitleg van afgevaardigd OVK-bestuurder Koen Van Wonterghem keurde de gemeenteraad de ondertekening goed.

Constructieve samenwerking

Het gemeentebestuur moet nu een stappenplan uitwerken rond 7 SAVE-doelstellingen. Daarin wordt onder meer gewerkt rond het STOP-principe en de afstemming van het mobiliteitsbeleid op kinderen en jongeren. “Door het charter te ondertekenen is de eerste stap gezet en geeft de gemeente een signaal om blijvend werk te maken aan de verkeersveiligheid”, zegt raadslid Peter Van Cutsem (CD&V). Ook LVB benadrukt dat verkeersveiligheid een prioriteit is voor het gemeentebestuur. Dat het voorstel kwam van de CD&V-fractie, was geen probleem. “Constructieve samenwerking was ons uitgangspunt van bij het begin van deze legislatuur”, zegt schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB). “Daar gaan we dan ook voor. Pepingen verdient dat.”