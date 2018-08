Gemeente ondertekent charter voor betere bibliotheek 08 augustus 2018

02u30 0 Pepingen Het schepencollege van Pepingen heeft het charter 'Een bibliotheek voor iedereen' ondertekend.

Het charter is een campagne van de De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD). Met deze verbintenis wil het gemeentebestuur ook in 2019 blijven investeren in de bib. "Sinds 2016 zijn steden en gemeenten niet meer verplicht om een bibliotheek te hebben", zegt schepen Peter Van Cutsem (CD&V). "De besturen bepalen nu zelf of een bibliotheek nodig is. Wij vinden dat een bibliotheek een basisdienst blijft waarop elke burger recht heeft. Iedereen kan er terecht, van jongeren tot senioren, van vluchtelingen tot mensen in armoede." Met de ondertekening wil het bestuur doorduwen in het dossier voor de renovatie van De Zagerij, waar de nieuwe bibliotheek moet komen. "De centrale ligging en de vlotte bereikbaarheid zijn belangrijke troeven. De bib moet een open cultuurhuis worden. De Zagerij is een ideale locatie daarvoor." (MEN)