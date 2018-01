Gemeente lanceert cadeaubonnen 02u30 0 Pepingen In Pepingen kan je voortaan gemeentelijke cadeaubonnen kopen. Die zijn te gebruiken bij lokale handelaars en horecazaken, die zelf kosteloos in het project kunnen stappen.

"Er zijn cadeaubonnen van 5, 20 en 50 euro", zegt schepen van Middenstand Peter Van Cutsem (CD&V). "Het is een ideaal geschenk voor vrienden of familie. Ze zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis en de bibliotheek. Je krijgt bij aankoop meteen ook een lijst van de deelnemende handelaars. Met deze actie willen we de lokale economie ondersteunen."





Jaar geldig

Zelfstandigen die mee in het project stappen, krijgen van de gemeente gratis raamstickers en affiches. De bonnen zijn na uitgiftedatum nog een jaar geldig. Het gemeentebestuur zal ze ook uitreiken bij onder meer de huldiging van jubilarissen. (MEN)