Fransen gek van eerste Vlaamse pastis GROUND CONTROL MAAKT EIGEN VERSIE VAN ZOMERS DRANKJE MICHIEL ELINCKX

22 juni 2018

02u32 0 Pepingen Deze zomer een potje petanquen? Dan mag het obligate glaasje pastis zeker niet ontbreken. Vanaf volgende week kan u genieten van Pajotse pastis. Het Pepingse Ground Control - gekend van de populaire gin - brengt een eigen pastis op de markt.

Ground Control veroverde medio 2015 de gin-markt. Manu De Cort kwam op het idee om een stokerij te openen waarbij de gin op ambachtelijke wijze wordt gemaakt. Het concept sloeg meteen aan. In een mum van tijd nam Ground Control zijn plekje in de markt in.





Na de voorstelling van hun eigen graanjenever 'Boum Patat' slaat de stokerij een nieuwe weg in.





"Vanaf volgende week kunnen de mensen onze eigen pastis kopen", zegt De Cort. "Het idee ontstond vorig jaar, tijdens het Halse muziekfestival Spectakulo. De organisatie vroeg of we, naast onze gin, ook pastis konden serveren. Het zou niet passen om de commerciële merken te geven. Daarom besliste ik om zelf een pastis te maken. Kenners waren in de wolken van de rijke smaak. Onze pastis viel in de smaak."





Een jaar lang sleutelde De Cort aan het smakenpalet en samenstelling van de pastis. Na een lange testperiode mag hij nu zijn nieuwste creatie op de markt brengen. "Onze pastis mag je niet vergelijken met de grote spelers, zoals Ricard of Pastis 51. Die commerciële bedrijven voegen anethol toe aan hun drank. Dat zet de anijssmaak extra in de verf. Veel mensen haken daarom af. Wij voegen geen anethol of andere aromaten toe. Een deel van onze pastis wordt gedistilleerd met onder meer anijs en zwarte peper. Dat geeft een rijke, zachte smaak. Deze Pajotse pastis is erg subtiel. Het grote publiek zal hem zéker lusten."





In Vlaanderen werd er nooit eerder pastis op de markt gebracht. Sterker: momenteel is de Pajotse pastis de enige Belgische variant in ons land. "Pastis is een vergeten drank", aldus De Cort. "Een beetje te vergelijken met gin tien jaar geleden. Met pastis kan je erg creatief en vernieuwend te werk gaan. Zeker omdat er zo weinig merken op de markt zijn. Of het even populair wordt als gin? Dat weet ik niet. De reacties zijn wel fenomenaal. De mensen willen eens iets anders proberen. Dat maakt het net zo interessant voor ons."





De Cort ging zijn pastis al testen in het hol van de leeuw. Twee medewerkers trokken afgelopen maanden naar het zuiden van Frankrijk om de pastis te serveren in de typische cafés. En wat bleek? De Fransen zijn dol op 'onze' pastis. "Dat zegt genoeg zeker", lacht De Cort. "In Wallonië wordt er meer pastis gedronken dan Vlaanderen. Wie weet kunnen wij daar verandering in brengen."





Opendeurdag

De pastis van Ground Control is zondag verkrijgbaar tijdens de opendeurdag van de stokerij in de Boekhoutstraat. Volgende week staat de pastis bij de betere drankenhandelaar.