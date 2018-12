Fietspad naar Bogaarden wordt plechtig geopend Michiel Elinckx

17 december 2018

13u30 0 Pepingen Op zaterdag 22 december zal de gemeente Pepingen, in het bijzijn van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA), het nieuwe fietspad van de Hoesnaek en Huttestraat openen. Het fietspad vormt een verbinding tussen Pepingen en Bogaarden.

Inwoners worden om 10 uur uitgenodigd in de Smulschuur Bogaerde. Het gemeentebestuur vraagt aan iedereen om een fiets mee te brengen. In groep wordt het fietspad plechtig ingereden door het bestuur en inwoners. Nadien is er een receptie met een hapje en een drankje in ‘t Schoolhuys.