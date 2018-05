Fietspad naar Bogaarden krijgt vorm 23 mei 2018

02u33 0 Pepingen De werken voor de aanleg van het fietstraject Pepingen-Bogaarden zijn begonnen. In Hoesnaek is een aannemer bezig met het betonneren van het pad. Midden oktober mogen de eerste fietsers het fietspad inhuldigen.

Het fietspad van Pepingen naar Bogaarden was een van de projecten van het nieuwe gemeentebestuur onder burgemeester Luc Decrick (CD&V). Er wordt maar liefst 1,7 miljoen euro vrijgemaakt voor de aanleg van het fietstraject. "Daarvan kreeg de gemeente 880.000 euro subsidie van de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant", zegt burgemeester Decrick. "Naast het fietspad wordt een deel van de betonplaten vervangen. Ook wordt een stuk van de straat volledig heraangelegd. Het hele project kadert in het functioneel fietsnetwerk. Dat werd tussen 2006 en 2012 uitgewerkt met de provincie. Door de politiek onrustige tijden bleef de aanleg van dit fietspad maar liefst tien jaar aanslepen. Het huidige gemeentebestuur wilde zo snel mogelijk beginnen. Hopelijk is het fietspad net voor de gemeenteraadsverkiezingen afgewerkt."





Als Decrick burgemeester blijft, belooft hij de verdere uitwerking van de Pepingse fietspaden. "Onder meer Bellingen krijgt een fietsverbinding. We willen het volledig functioneel fietsnetwerkplan afwerken." In totaal wordt het fietstraject ongeveer 3 kilometer lang. (MEN)