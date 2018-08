Feestend Beert met Laura Lynn en Jo Vally 04 augustus 2018

Van 24 tot en met 27 augustus vindt de 53ste editie plaats van Feestend Beert. De organisatie stelde een gevarieerd programma op met optredens en andere randactiviteiten. De feesttent langs de Demaegstraat vormt traditiegetrouw het epicentrum van de feesten. Op vrijdag 24 augustus is er een afterwork drink, gevolgd door een knallende fuif met onder meer Bonzaï All Stars. De volgende dag is er een rommelmarkt en een mountainbiketoer. 's Avonds is er een fuif met DJ Wout en DJ F.R.A.N.K. Zondag vormt Biet Schlagert het hoogtepunt. Onder meer Laura Lynn en Jo Vally maken hun opwachting. De traditionele afsluiter van Feestend Beert is Zotte Maandag, met een kindernamiddag en de Zotte Maandag Fuif. Een gedetailleerd uurschema van deze vierdaagse is te vinden op www.feestendbeert.be. (MEN)