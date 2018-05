Feestend Beert hield laatste ballonwedstrijd 23 mei 2018

Tijdens de vorige editie van Feestend Beert organiseerde de werkploeg haar twaalfde en laatste ballonnenwedstrijd. Vanuit Wallonië en Nederland werden 25 postkaarten teruggestuurd. Omdat er nu protest kwam op deze wedstrijd besloot Feestend Beert er mee te stoppen. "We denken aan het milieu en aan de dieren. Een ballon wordt niet afgebroken en uiteindelijk weten we niet waar de ruim 300 exemplaren die in de lucht gaan, terechtkomen. We kiezen voortaan voor een alternatief op de kindernamiddag", zegt Peter Vancutsem. De ballon van Gitte Vanstalle vloog tot in Florenville. Ze won een gratis springkasteel voor 1 dag, gesponsord door Mong Blok. De ballon van Charlotte Baveghems uit Halle landde in Schijndel in Nederland en die van Hannelore Van Schaftingen uit Beert in Amay. Allen kregen nog een verrassingspakket en een waardebon van Dreamland van Feestend Beert.





De volgende feesten vinden plaats tijdens het weekend van 25 augustus.





(SMH)