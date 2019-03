Eetfestijn ten voordele van zieke peuter: opbrengsten gaan naar vzw Hope for Lio Michiel Elinckx

14 maart 2019

15u26 0 Pepingen Op zaterdag 23 en zondag 24 maart organiseert vzw Hope For Lio een eetfestijn. Alle opbrengsten gaan naar de vzw, die onder meer het onderzoek naar het zeldzame syndroom CDKL5 ondersteunt.

Lio Van Bever is een peuter van 3 jaar die aan het zeldzame CDKL5-syndroom lijdt. In ons land zijn er, naast Lio, slechts vijf patiënten. Het meisje kampt met epilepsieaanvallen, heeft een ontwikkelingsachterstand en vertoont kenmerken van een autismespectrumstoornis.

Lio’s Wereld Eetfestijn

Om Lio te steunen, werd vzw Hope for Lio opgericht. Via verschillende acties probeert de stuurgroep geld in te zamelen. Op zaterdag 23 en zondag 24 maart is er Lio’s Wereld Eetfestijn. In de Parochiezaal van Pepingen kunnen aanwezigen genieten van verse tapas en hamburgers met frietjes. Zaterdag vindt het eetfestijn plaats van 17 uur tot 21 uur, zondag van 11.30 uur tot 15 uur. Alle opbrengsten gaan naar vzw Hope for Lio. Wie een geldbijdrage wil leveren, kan dat via BE84 0018 22 61 65 59.