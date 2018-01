Eddy Timmermans gaat opnieuw voor de sjerp 02u43 0

Eddy Timmermans wordt door zijn partij LVB naar voren geschoven als lijsttrekker. Het doel is duidelijk: in oktober de sjerp heroveren.





In 2012 werd Timmermans verkozen als burgemeester, maar na de overstap van schepen Peter Lacres verloor hij zijn meerderheid in de gemeenteraad. In 2016 werd uiteindelijk een nieuw bestuur gevormd onder huidig burgemeester Luc Decrick. Timmermans en zijn ploeg werden naar de oppositiebanken verwezen. De andere kandidaten voor LVB worden later bekendgemaakt. (MEN)