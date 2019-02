DVP verwelkomt nieuwe inwoners met nestkast Michiel Elinckx

21 februari 2019

16u24 2 Pepingen Door en Voor Pepingen (DVP) heet traditiegetrouw nieuwe inwoners welkom met een nestkastje.

Het afgelopen jaar kwamen er zich in Pepingen nieuwe gezinnen vestigen. Om de nieuwe inwoners welkom te heten, schenkt DVP een nestkast aan de nieuwe gezinnen. “Vogels in je tuin geven een thuisgevoel”, zegt DVP-gemeenteraadslid Kristof De Cuyper. “Vogels zoeken je tuin op voor veiligheid, voedsel en een plek om te broeden. Een goed gekozen nestkast kan je het hele jaar door laten hangen in je tuin.” Wie in de periode tussen 21 maart 2018 en 21 maart 2019 naar Pepingen verhuisde, kan een nestkast aanvragen door een mail te sturen naar info@doorenvoorpepingen.be met naam en adres.