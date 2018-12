DVP: "Verbaasd dat LVB geen contact zocht met ons” Michiel Elinckx

15u37 0 Pepingen Door en Voor Pepingen (DVP) is verbaasd dat LVB , met toekomstig burgemeester Eddy Timmermans, geen contact opnam met hun partij.

Door en Voor Pepingen (DVP) kwam als gloednieuwe politieke partij op tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen van oktober. De partij van lijsttrekker Kristof De Cuyper pakte een zetel. Toch wordt DVP naar de oppositiebanken verwezen. LVB vormt alleen het gemeentebestuur. “LVB was als grote winnaar aan zet”, zegt lijsttrekker Kristof De Cuyper. “Het verbaast vele inwoners sterk dat LVB wél op zoek ging naar steun bij N-VA, maar op geen enkel moment enige vorm van contact zocht met mede-winnaar DVP. DVP’s positieve lijn in de verkiezingscampagne wordt doorgetrokken, want we zullen met veel overtuiging zetelen in de gemeenteraad. We zijn wel blij te lezen dat LVB het verleden achter zich laat en de best mogelijke samenwerking met de fracties nastreeft.”