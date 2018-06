Dorpsfeesten verhuizen naar nieuwe locatie EIGENAAR VERKOOPT FEESTWEIDE WAAR 40STE EDITIE WÉL NOG PLAATSVINDT MICHIEL ELINCKX

15 juni 2018

02u50 0 Pepingen De veertigste editie van de Dorpsfeesten van Bogaarden zullen de laatste zijn op de traditionele feestweide in het centrum van het dorp. De eigenaar van de weide verkoopt zijn eigendom, de organisatie heeft geen geld om het terrein over te kopen. "We vinden wel een oplossing", zegt penningmeester Albert Claes.

De Dorpsfeesten van Bogaarden vieren dit jaar hun veertigste editie. Het feestweekend, dat altijd eind juli plaatsvindt, is een unieke gebeurtenis in de streek. Het dorpje Bogaarden, dat slechts 400 inwoners telt, wordt overspoeld door duizenden feestvierders. De Dorpsfeesten bestaan uit jaarlijkse evenementen, zoals Bogaarden Barst, een jogging en mosselrestaurant. De grote publiekstrekker is het spel zonder grenzen, waarbij jeugdverenigingen uit Beert, Bellingen, Herfelingen, Pepingen en Bogaarden het tegen mekaar opnemen tijdens verschillende opdrachten.





Maar de veertigste editie zal de laatste zijn op de feestweide in het centrum van Bogaarden. De organisatie kreeg enkele maanden geleden slecht nieuws. De eigenaar van het terrein verkoopt de weide. "En we zijn niet rijk genoeg om het veld te kopen", zegt penningmeester Albert Claes. "Dat is iets te veel gevraagd voor een kleine organisatie als de Dorpsfeesten. Het terrein was altijd eigendom van de pastoor. Zijn gezondheid gaat sinds kort erg achteruit, waardoor zijn naasten besloten om de weide te verkopen. Hij was nochtans een trouwe gast van onze Dorpsfeesten. Zolang het goed ging met hem, wilde hij de weide niet verkopen - een speciale gunst naar ons toe."





Zoeken naar alternatief

De organisatie blijft echter niet bij de pakken zitten. Momenteel wordt er dan ook naarstig gezocht naar een alternatief.





"Voor alle duidelijkheid: de komende editie van de Dorpsfeesten gaat gewoon door", bevestigt Claes. "Op de gewone feestweide in het centrum. Maar dat zal de laatste keer zijn. Daarna moeten we verhuizen. Waar naartoe? Dat is koffiedik kijken. Er zijn lopende gesprekken. We maken ons geen zorgen: de veertigste editie zal niet de laatste zijn. De feesten blijven bestaan, maar op een andere locatie. Logistiek is het allemaal niet zo simpel. We willen de verschillende activiteiten lokaliseren in het centrum. Dan moeten de bezoekers geen verre afstanden afleggen."





De organisatie stelt volgende week haar affiche voor. De feesteditie zal, door de huidige omstandigheden, extra gevierd worden.





"We zullen er een lap op geven, wees daar maar zeker van", lacht Claes. "Veertig jaren vierden we feest op die weide. Dat zal nu de laatste keer zijn. Het zal heel raar aanvoelen, maar het is de realiteit. We hopen snel een alternatief in de buurt te vinden. Dan kunnen we nog eens veertig jaar extra aan onze Dorpsfeesten breien."





De Bogaardse Dorpsfeesten vinden dit jaar plaats van 20 tot en met 22 juli.