Dorpsfeesten Bogaarden verhuizen naar jaarmarktweide Michiel Elinckx

18 december 2018

15u48 0 Pepingen Na veertig jaar nemen de Dorpsfeesten van Bogaarden afscheid van hun weide in het centrum van de deelgemeente. Vanaf volgend jaar zullen ze hun tenten letterlijk opslaan op de jaarmarktweide langs de Molenstraat.

Dat de Dorpsfeesten moesten verhuizen, was al langer geweten. Vorig jaar maakten de organisatoren bekend dat de feestweide verkocht werd als bouwgrond. Hierdoor was de veertigste editie de laatste op de gekende weide in het centrum van Bogaarden. Het organisatiecomité suste meteen de gemoederen, een nieuwe locatie zou snel gevonden worden. Vijf maanden na de Dorpsfeesten wordt nu de nieuwe feestlocatie meegedeeld: de jaarmarktweide langs de Molenstraat. “We hadden drie opties”, zegt penningmeester Albert Claes. “De eerste optie was te klein, het tweede terrein had te veel helling. Wie Bogaarden een beetje kent, weet dat het geen simpele opdracht was. Door onze heuvelachtige locatie is het moeilijk om een vlakke weide te vinden.”

Geen overlapping

En dus schoot er nog een optie over: de jaarmarktweide. “We hadden natuurlijk niet veel keuze. Onze mensen zaten al rond tafel met het comité van de jaarmarkt. Waarschijnlijk zullen beide organisaties vlekkeloos aaneensluiten. De jaarmarkt vindt traditioneel plaats op de nationale feestdag, de Dorpsfeesten van Bogaarden in het vierde weekend van juli. In de toekomst - over 9 jaar - kunnen onze data wel overlappen. We denken eraan om altijd te verhuizen naar het laatste weekend van juli, maar dat staat nog niet vast. Als we dat doen, is er nooit een probleem.”

Grotere weide

De jaarmarktweide is groter dan de traditionele locatie. Toch kan er een grote spelbreker zijn: de regen. “Als het regent, kan de weide drassig worden. Ons mosselrestaurant stond ook altijd op een weide, maar als het regende, konden we matten leggen. Dat zal nu minder goed gaan, aangezien we dieper in een weide liggen. Als het wordt zoals afgelopen zomer, hebben we geen zorgen. Dan wordt het een knallende editie - zoals ieder jaar.” Ook op vlak van parkeergelegenheid ziet Claes geen moeilijke obstakels. Waarschijnlijk zal er een parking voorzien worden op de nabijliggende weide.

Stevige affiche

De organisatie van de Dorpsfeesten hoopt op gelijkaardige editie als afgelopen zomer. Toen zakten duizenden mensen af naar het kleine Bogaarden. “Het was een van betere edities”, aldus Claes. “Vooral zondagavond was een schot in de roos. Met een sterke line up, waaronder Mama’s Jasje, konden we heel wat volk trekken. Andere organisaties hebben moeite om publiek te trekken, maar dat is bij ons vooralsnog geen probleem. Onze groep bestaat uit een oudere en iets jongere garde. De opvolging is dus verzekerd. Daarnaast zijn we een hechte vriendengroep, die tegen een stootje kan. Dat is het allerbelangrijkste. Zonder die mentaliteit, geraak je niet ver. Ik hoef niet te zeggen dat de volgende editie erg belangrijk wordt. We hopen dat de mensen ons volgen naar de nieuwe locatie. We zorgen alleszins voor een stevige affiche. Wie daar allemaal opstaat, geven we later mee.” De Dorpsfeesten Bogaarden hebben in 2019 plaats van 26 tot en met 28 juli.