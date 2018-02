Dorp viert zevenstigste verjaardag van Jan 21 februari 2018

Vrienden en familieleden hebben Jan Vandersteen in de bloemetjes gezet voor zijn zeventigste verjaardag. De man was jarenlang voorzitter van de Bogaardse Dorpsfeesten en was ook veertig jaar geleden een van grondleggers van de feesten. Geen onbekende dus, ook al omdat hij één van de drijvende krachten achter 't Schoolhuys is. Niemand wilde dan ook zijn verjaardag zomaar laten passeren. "Een wandelclub zal halt houden in 't Schoolhuys en jij moet hen van drank voorzien", klonk het vooraf. Het was een hele verrassing toen hij de deur opende en enkel vrienden en familie zag, die hem dan ook nog eens bedolven onder de cadeautjes.





(TVP)