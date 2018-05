Door en Voor Pepingen (DVP) stelt lijst voor 30 mei 2018

Door en Voor Pepingen (DVP) heeft zijn lijst voorgesteld voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De partij trekt de vrouwelijke kaart. Kristof De Cuyper wordt de lijsttrekker van de gloednieuwe partij. Daarnaast staan ook Mireille Berghmans, Ann Peeters, Femke Pierreux, Francine Lories, Vanessa Van den Driessche, Sarah Pierreux en Christine Goddyn op de lijst. "Dit is nooit eerder gebeurd in Groot-Pepingen", zegt lijsttrekker Kristof De Cuyper. "Onze gemeente heeft meer dialoog en samenwerking nodig. Deze vrouwen hebben een goede visie op de zaken. Slechts een van de vijf schepenen is een vrouw. Daar mag verandering in komen."





