Dertiende kerstboomverbranding in Beert Michiel Elinckx

07 januari 2019

12u37 0 Pepingen Op zaterdag 12 januari vindt de dertiende editie van de kerstboomverbranding in Beert plaats.

Vzw Feestend Beert is de drijvende kracht achter de organisatie. De kerstboomverbranding start om 19.30 uur in een weide langs de Eikstraat, vlakbij Taverne Cadiez. Ophaling van kerstbomen in Pepingen is mogelijk vanaf 13 uur. De kerstboom moet ’s morgens zichtbaar aan de straatkant gelegd worden. Mensen kunnen vanaf 15 uur ook zelf hun kerstbomen brengen naar de weide. ‘s Avonds zijn er ook warme drankjes en hapjes beschikbaar in de warme locatie. Er is ook sfeermuziek voorzien en een optreden van Lobstar. De opbrengst gaat integraal naar G-sport Pajottenland vzw. Wie zijn kerstboom wil laten ophalen, kan dat melden via elke@feestendbeert.be of 0495/48.40.99.