Deneyer nieuwe directeur gemeentediensten 20 juli 2018

De Pepingse gemeenteraad heeft Leen Deneyer aangesteld als algemeen directeur van de gemeentediensten. Door de samenvloeiing van het OCMW en de gemeentelijke diensten moest de gemeenteraad een nieuwe directeur aanstellen. Deneyer was sinds 1991 secretaris van het OCMW. Ze werkte onder meer mee aan de oprichting van kinderdagverblijf Pinokkio en de bouw van tien sociale woningen. "Ze werkte reeds samen met vier verschillende OCMW-voorzitters", zegt burgemeester Luc Decrick (CD&V). "Haar neutrale en efficiënte aanpak is een troef in de complex politieke context die Pepingen kenmerkt." (MEN)