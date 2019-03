Demoavond AED-toestel trekt 55 geïnteresseerden naar 't Zaaltje Michiel Elinckx

14u47 0 Pepingen Dinsdagavond werd een demoavond georganiseerd voor het gebruik van een AED-toestel, een automatisch externe defibrillator. Maar liefst 55 mensen volgden de infosessie.

Begin augustus schonk vzw Feestend Beert een AED-toestel aan de beheerders van ‘t Zaaltje. Een AED-toestel is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Het toestel werd bevestigd aan de buitenkant van ‘t Zaaltje. Om de mensen te informeren over het gebruik van het toestel, werd een demonstratieavond georganiseerd. Peter Thibaut van AED-Partner gaf uitleg over het gebruik van de defibrillator. In kleine groepjes werden alle gebruiksaanwijzingen van het AED-toestel uitgelegd.