Decrick wil blijven, Lacres stopt 'INTERIMBURGEMEESTER' EN OMSTREDEN SCHEPEN MAKEN INTENTIES BEKEND MICHIEL ELINCKX

19 mei 2018

02u41 0 Pepingen Luc Decrick (CD&V), die na een lange periode van politiek apegapen de sjerp mocht omgorden, gaat toch voor een tweede termijn. Hij wordt dus lijsttrekker, boegbeeld André De Roubaix duwt. Opvallend: schepen Peter Lacres, die een bom onder het vorige bestuur legde, komt niet meer op.

Met een ruime 45 procent van de stemmen mocht CD&V zich in 2012 de grootste partij van Pepingen noemen. Maar toch werden de christendemocraten naar de oppositiebanken verwezen door een coalitie van LVB en N-VA, onder het bewind van Eddy Timmermans.





Maar in 2015 legde schepen Peter Lacres plots een bom onder de meerderheid. Hij besloot om als onafhankelijke te zetelen en samen te werken met CD&V/sp.a. Het gevolg was dat Pepingen anderhalf jaar lang wegzakte in een moeras van de facto onbestuurbaarheid. In maart 2016 kwam er dan eindelijk groen licht voor een nieuw bestuur, onder leiding van huidig burgemeester Decrick. Al kondigde hij toen aan dat hij enkel nog de resterende twintig maanden van de legislatuur zou uitdoen, om de fakkel daarna door te geven. Woorden waar hij nu dus op terugkomt.





Goesting

"Tijdens het burgemeesterschap is de goesting gekomen", vertelt de 65-jarige Decrick. "En dat kan je niet tegenhouden. In overleg met de partij hebben we ervoor gekozen om mij als lijsttrekker aan te duiden. We willen rust en continuïteit in Pepingen. Daarom is het goed om vertrouwde gezichten uit te spelen." En wat vertrouwde gezichten betreft: boegbeeld André De Roubaix neemt de rol van lijstduwer op zich. Het is overigens helemaal niet uitgesloten dat die laatste zelf burgemeester wordt. "Als ik de meeste stemmen krijg, zullen we wel zien wat er komt", aldus De Roubaix. "In dat geval zal de partij een verstandige beslissing nemen. Maar dat is pas voor na de verkiezingen."





De tweede en derde plaats op de lijst zijn respectievelijk voor schepen Suzanne De Cort en schepen Peter Van Cutsem. "Nog maar eens het bewijs dat we voor een stabiele lijst kiezen", zegt De Roubaix. "Na de bestuurswissel is CD&V erin geslaagd om de politieke rust te herstellen. Deze bestuursploeg heeft heel wat gerealiseerd, zoals het fietspadenproject Pepingen-Bogaarden."





CD&V zet ook vier nieuwkomers op de lijst: Ben De Ridder, Aletheia De Guzman, Jeroen Decrick en Anita Deleener. Mich Pompen, die in oktober 2016 uit de gemeenteraad stapte, is ook opnieuw van de partij. Opvallend is evenwel de afwezigheid van schepen Peter Lacres. Hij werkte als onafhankelijke nauw samen met CD&V, maar is niet op die lijst terug te vinden. "Ik heb besloten om een punt te zetten achter mijn politieke carrière", bevestigt hij. "Dat werd ook duidelijk meegedeeld aan CD&V. Ik wil er niet te veel aandacht rond. Ik heb deze beslissingal enkele maanden geleden genomen."