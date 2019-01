De kracht van Facebook: vrachtwagen enkele uren na diefstal teruggevonden Tom Vierendeels

18 januari 2019

12u26 0 Pepingen Geert Lampaert, zaakvoerder van een bedrijf uit Pepingen dat wegenwerken uitvoert en machines verhuurd, heeft zijn gestolen vrachtwagen dankzij Facebook op enkele uren teruggevonden. Dieven gingen er donderdagnacht mee aan de haal. Desondanks zal hij het nog enkele dagen zonder zijn voertuig moeten stellen.

Geert stelde de diefstal vrijdagochtend rond 5 uur vast. “Rond 22 uur stond hij nog op het terrein van mijn firma, maar daar verdween hij dus”, vertelt de man. “De daders waren enkel uit op mijn vrachtwagen. Ze hebben ingebroken om de sleutels te stelen en vertrokken dan met het voertuig. Ons woonhuis lieten ze ongemoeid en ook andere materiaal lieten ze liggen.”

De man plaatste kort nadien een berichtje op Facebook, vergezeld met een foto, met een oproep om uit te kijken naar de truck. En met succes. Het bericht werd zo’n 1.500 keer gedeeld, waardoor de truck zo’n drie uur later was teruggevonden. “Door iemand die ik niet ken”, klinkt het. “Dus Facebook blijkt inderdaad een krachtig hulpmiddel.” De lokale politiezone Zennevallei bevestigt dat het voertuig langs de Bergensesteenweg in Lot reglementair geparkeerd tussen enkele andere vrachtwagens werd aangetroffen.

Toch zal hij het nog enkele dagen zonder de vrachtwagen moeten stellen. “Omdat de nummerplaat geseind stond, hebben ze die van de vrachtwagen gehaald en in beslag genomen”, zegt de man. “Nu moet ik de hele procedure voor de aanvraag van nieuwe nummerplaten opnieuw doorlopen. De geplande werken moeten dus herschikt worden.” Anneleen Adang, woordvoerster bij de zone Zennevallei, bevestigt dat het hier om een standaardprocedure gaat. De lokale politiezone Pajottenland voert een onderzoek om de daders eventueel te identificeren, aangezien de truck op hun grondgebied werd gestolen.