Cultuurraad organiseert debat 21 augustus 2018

De Pepingse cultuurraad houdt op 11 september een cultuurdebat in het parochiehuis van Elingen. In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen wil de raad alle vijf politieke partijen uitnodigen en hen bevragen over hun voorgestelde cultuurbeleid. "Welke nieuwe participatiekansen voor de burger en de lokale initiatieven zullen de toekomstige bestuurders voorstellen", aldus Jan Liefooghe van de cultuurraad. "De deelnemers kunnen binnen het brede veld van cultuur en burgerparticipatie een vraag aan de kandidaten voorleggen. De vragen moeten in een gesloten omslag op voorhand afgegeven worden." Wie aan het debat wil deelnemen, kan zijn aanwezigheid voor 5 september bevestigen via crpepingen@gmail.com. (MEN)