Chiro Karreveld viert 45ste verjaardag 08 augustus 2018

02u30 0 Pepingen Op 11 en 12 augustus blaast Chiro Karreveld 45 kaarsjes uit. Om dat te vieren, organiseert de jeugdbeweging een heus feestweekend.

Chiro Karreveld werd in 1973 opgericht. 45 jaar later is de jeugdbeweging nog altijd springlevend. Komend weekend organiseert de Chiro-afdeling een feestweekend. Vrijdagavond mogen oud-leiding en kookouders het feestweekend op gang zetten met een reünie. Zaterdagvoormiddag beginnen de festiviteiten écht met een minivoetbaltoernooi. Tijdens de namiddag is er een kindermiddag, waarbij het ontmoetingscentrum een spelparadijs wordt. 's Avonds is er een ouderwetse Chirofuif, met onder meer een optreden van coverduo Bram & Lennert. Zondag wordt het feestweekend afgesloten met de jaarlijkse barbecue. Alle activiteiten vinden plaats in de feesttent aan OC Ter Loo. Het volledige feestprogramma is terug te vinden op www.chiropepingen.be. (MEN)