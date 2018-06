Chiro Karreveld op minikamp met jongste leden 12 juni 2018

De Pinkels en de Pagadders, de jongste groepen van Chiro Karreveld, trokken op weekend naar domein La Fresnaye in Dworp. Tijdens het minikamp maakten ze kennis met het leven in een jeugdbeweging. Zo maakten ze samen eten, speelden ze spelletjes en sliepen ze samen. Het was de eerste voorbereiding op een echte bivak. Dit jaar trekt de Chiro van 1 tot 11 juli richting Arendonk.





(MEN)