Café Dravershof is tien jaar Orval-Ambassadeur

Café Dravershof gaat zijn tiende jaar in als ambassadeur van het abdijbier Orval. Zaakvoerder Kris De Vroede krijgt voor het vijfde jaar op rij een grote onderscheiding van de jury. "Een hele eer", vindt Kris. "Slechts 20 cafés in België krijgen een cum laude. In Vlaams-Brabant staat enkel café De Fazant op gelijke hoogte. Ik steek er heel wat tijd en werk in." Een anonieme jury bezoekt ieder jaar het café en bepaalt de score op basis van verschillende factoren. "De manier van inschenken, de presentatie ... Het maakt allemaal een groot verschil. Orval is een van de beste bieren ter wereld. Een cafébaas hoort het dus in te schenken met de nodige kennis en respect."





