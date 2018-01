Buurtbewoners dienen bezwaarschrift in tegen sporthal 02u31 0 Pepingen 18 buurtbewoners hebben een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend tegen de komst van een sporthal naast de terreinen van SK Pepingen-Halle. Volgens de omwonenden zou de sporthal te duur zijn en te veel verkeer naar de smalle straatjes lokken. De gemeentebestuur richt een begeleidingsgroep op om het dossier met alle partijen te bespreken.

De plannen voor de bouw van een sporthal dateren al van 1978. Het toenmalige gemeentebestuur deed al eens een studie naar de bouw van het sportcomplex, maar de plannen bleven onaangeroerd. Onder bewind van André De Roubaix, tussen 2007 en 2013, werden de plannen concreter. De sporthal zou komen achter de terreinen van FC Pepingen. Voormalig burgemeester Eddy Timmermans zag dat niet zitten, en verhuisde de sporthal naar het tweede veld van FC Pepingen.





De bestuursploeg van burgemeester Luc Decrick (CD&V) houdt alle opties open. De gemeenteraad keurde in september het ruimtelijke uitvoeringsplan voor beide locaties goed. Maar daar zijn de buurtbewoners van omliggende straten niet akkoord mee. 18 personen hebben een gezamenlijk bezwaarschrift ingediend. Vooral de locatie op het tweede voetbalveld van SK Pepingen-Halle stuit op veel tegenstand. De omwonenden vrezen heel wat overlast. "Wij houden rekening met deze bezwaarschriften", zegt sportschepen Peter Van Cutsem (CD&V). "Daarom richten we een stuurgroep op om de bouw van de sporthal te bespreken. Alle actoren, van sportverenigingen tut buurtbewoners, mogen hun zegje doen. In de stuurgroep zullen alle plannen geconcretiseerd worden. Zo is er nog heel wat onduidelijkheid over de kostprijs van de sporthal. Een kleine gemeente als Pepingen kan een bedrag van 5 miljoen niet ophoesten." (MEN)