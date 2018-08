Buren verzamelen in schuur Vander Stokken voor barbecue 10 augustus 2018

02u26 0

De buren van de Vroembos en Kerkstraat in Pepingen hebben voor de 19de keer feest gevierd. Jaarlijks verzamelen ze voor een barbecue. Ward en Koen Overlaet stonden aan het vuur. In totaal schreven 41 buren in voor het etentje in de schuur Vander Stokken naast de Kinderschuur in Pepingen. De gemeente zorgde voor de nodige signalisatie om de straat af te sluiten. Zo konden de kinderen veilig ravotten en spelen. De buren startten om 18 uur en het was aanschuiven voor een lekker glaasje sangria, een wijn, pintje en nadien de barbecue. Iedere familie bracht een dessert mee. De jaarlijkse barbecue wordt steeds op een andere datum georganiseerd. Zo kan iedereen ooit wel eens deelnemen.





(SMH)