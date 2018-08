Buren genieten van eerste Vlaamse pastis 29 augustus 2018

02u23 0

De buren van de Elingsesteenweg, Boekhoutstraat, Neerkouter en Donkerstraat hebben voor het derde jaar op rij in de school Hartentroef een buurtfeest gehouden. Ruim 66 buurtbewoners waren op de afspraak. Hun doel is met elkaar kennismaken, een praatje slaan en verhalen uitwisselen. De buren genoten van een barbecue met verse kip en de eerste Vlaamse Pastis ontworpen door Manu De Corte van Ground Control uit de Boekhoutstraat. Na 22 uur haalde Wim zijn gitaar boven voor een samenzang.





Voor de organisatie stonden Kris, Cindy, Wim, Elsy, Dimitri en Jimmy in.





(SMH)