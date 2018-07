Boogaarden maakt zich op voor 36ste jaarmarkt 20 juli 2018

Zaterdag en zondag vindt de 36ste editie plaats van de jaarmarkt van Bogaarden in de Molenstraat. Onder meer de veeprijskampen en tractorpulling staan op de affiche.





Naast de Bogaardse Dorpsfeesten is er ook de jaarmarkt. Zaterdagochtend start het evenement met een rommelmarkt. Daarna zijn er nationale prijskampen voor schapen en geiten. Ook wordt er een rondrit georganiseerd voor oldtimertractoren. 's Avonds is er een wedstrijd koordtrekken. Zondag is er de tractorpulling. Daarin zullen verschillende tractoren het beste van zichzelf geven in een grootse show. Alles vindt plaats de feesttent in de Molenstraat. Tijdens de evenementen zijn er eetstandjes in het restaurant.





(MEN)