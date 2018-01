Blokken tussen de senioren WZC HENRI VANDER STOKKEN RICHT TIJDELIJKE RUIMTE IN VOOR STUDENTEN MICHIEL ELINCKX

02u30 0 Foto Mozkito Bewoonster Jeanine geeft een kaartje af om de studenten veel moed te wensen in deze moeilijke periode. Pepingen Studenten die een rustige plaats zoeken om te blokken, vinden er tot 31 januari eentje in woonzorgcentrum Henri Vander Stokken. Ze krijgen er een eigen ruimte, al is het ook de bedoeling om de senioren bij het project te betrekken. "Zij leven mee met de studenten", aldus directrice Sylvia Gribbe.

Het gemeentebestuur bood afgelopen zomer voor het eerst een zogeheten blokspot aan in de bibliotheek. Het werd een succes, en dus krijgt het project nu een vervolg. "Maar we moesten wel op zoek naar een andere locatie", zegt jeugdschepen Peter Van Cutsem (CD&V). "Tijdens de kerstvakantie wordt het zaaltje van de bibliotheek immers gebruikt door verschillende verenigingen. We zijn evenwel al snel uitgekomen bij woonzorgcentrum Henri Vander Stokken. Ze hebben daar de geschikte accommodatie en bovendien wil de directie de buitenwereld kennis laten maken met de werking. Toen ik contact opnam, kreeg ik dan ook meteen een enthousiaste reactie."





Nu is een studeerruimte in een rusthuis geen primeur in Vlaanderen - Brugge en Boechout gingen Pepingen al voor. "Maar toch hebben we het idee daar niet opgepikt", klinkt het. "Eigenlijk wisten we zelfs niets van die initiatieven. Maar we wilden het rusthuis sowieso al vaker gebruiken voor allerhande evenementen. Zo zal het wellicht dienstdoen als stemkantoor tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. De directie is ook erg bereid om lokalen open te stellen en dat kunnen we alleen maar toejuichen."





Contact met bewoners

De studenten werden de voorbije dagen ook al hartelijk ontvangen door de bewoners van het woonzorgcentrum. Voorts hebben ze er wifi ter beschikking en kan je er warme maaltijden krijgen. "Om de studeerruimte te bereiken, moeten de jongeren elke dag het rusthuis doorkruisen", zegt directrice Sulvia Gribbe. "Ze komen dus ook in contact met de bewoners, wat voor hen fantastisch is. Zij spreken de studenten moed in, terwijl ze meteen wat meer leven in de brouwerij krijgen."





Maar de studenten hebben natuurlijk ook een rustige omgeving nodig, en daarom werd de kleedkamer van het personeel tijdelijk naar de kelder verhuisd. "Zo worden ze minimaal gestoord", aldus Gribbe. "Soms moeten personeelsleden de studeerruimte wel doorkruisen, maar iedereen is dan erg stil - onze medewerkers hebben vaak thuis ook blokkende kinderen. We leven mee met de studenten, want dit is natuurlijk een moeilijke periode. Anderzijds willen we onze bewoners niet te veel afschermen van de buitenwereld. Met dit initiatief worden ze toch betrokken. Na de kerstvakantie zal er ook elke dag een bewoner een kaartje met gelukwensen afgeven aan de studenten - nog een manier om hen een hart onder de riem te steken."





De gemeenschappelijke studeerruimte is elke dag open van 9 uur tot 18 uur. Er is plaats voor vijftien studenten. "En we zien dat het concept populair is. De jongeren vinden de weg naar ons rusthuis. Het is dan wel een niet-alledaagse locatie, maar voor alle partijen is dit een positief project."