Bib viert 25ste verjaardag Michiel Elinckx

07 november 2018

18u29 0 Pepingen De bibliotheek van Bellingen bestaat 25 jaar, en wil dat niet zomaar laten passeren. Op vrijdag 30 november organiseert de bib een jubileumfeest.

De bibliotheek van Bellingen werd in 1993 geopend. 25 jaar later is de bib springlevend. Om dat te vieren, organiseert men een jubileumfeest. Van 18 uur tot 22 uur zijn er hapjes en drankjes. Voor de gelegenheid worden de mimespelers van Jong Cantimpré uitgenodigd. Wie aanwezig wil zijn, kan dat bevestigen via ann.vandamme@pepingen.be.