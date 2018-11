Bewoners WZC Vander Stokken genieten van toneelstuk Michiel Elinckx

15u38 0 Pepingen Afgelopen zondag konden de bewoners van woonzorgcentrum Henri Vander Stokken in première genieten van het toneelstuk ‘Talent in de tent’.

De toneelvoorstelling werd opgevoerd door gezelschap Kabuiz. De familieleden van de bewoners werden voor de première eveneens uitgenodigd. Er werden aandachtig geluisterd, gevolgd en natuurlijk ook gelachen. Over twee weken staat een nieuwe toneelstuk gepland. Dan voert vereniging Jong Cantimpre hun voorstelling ‘De beloning van Sinterklaas’ op. Bezoekers zijn welkom op 24 november in de polyvalente zaal van het woonzorgcentrum. De deuren gaan open om 13.15 uur. Toegang is gratis.